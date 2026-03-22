Oriol López (ERC) assenyala que el Govern ha actuat "de manera unitaleral" amb els Pressupostos

BARCELONA 22 març (EUROPA PRESS) -
El secretari general adjunt d'ERC, Oriol López, ha assenyalat que el Govern ha actuat "de manera unilateral, pensant que podria fer que l'altre partit passés per l'adreçador" en referència a la presentació dels Pressupostos, que finalment han estat retirats aquesta setmana després d'acordar-ho l'executiu amb els republicans.
Així ho ha dit en una entrevista concedida al diari 'Ara' recollida per Europa Press aquest diumenge, en la qual ha dit que les relacions entre PSC i ERC continuen: "Després d'una crisi com aquesta les dues parts saben millor com és l'altre. Crec que ara el PSC coneix millor qui és ERC", ha dit.
Ha remarcat que ERC vol que hagi Pressupostos en totes les administracions, però adverteix que el Govern ha d'entendre que perquè hi hagi comptes s'ha de "deixar de costat la resignació nacional i apostar per l'ambició".
Sobre la recaptació de l'IRPF a Catalunya assegura que aquesta és una condició que no descarten i segueixen defensant: "Si el PSC no és capaç de tenir ambició perquè el PSOE compleixi els pactes, ens haurà de posar sobre la taula altres temes, altres condicions que siguin igual o millor que l'IRPF".
Sobre una possible convocatòria electoral ha apuntat que sempre han pensat que el Govern no volia eleccions i, per tant, posar en perill la majoria existent el que, diu, "era una temeritat important" i és una situació que no convé al president de la Generalitat, Salvador Illa.