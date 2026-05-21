Oriol López assegura que ERC ja és un "front ampli" i aposta per Rufián com a candidat

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 21 maig (EUROPA PRESS) -
El secretari general adjunt d'ERC, Oriol López, ha assegurat que el seu partit ja és un "front ampli" i ha apostat perquè el portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, sigui candidat a les eleccions generals.
En una entrevista aquest dijous a La 2Cat i Ràdio 4 recollida per Europa Press, López ha respost així a les paraules de Rufián de dimecres, quan va afirmar estar "disposat" a liderar l'espai a l'esquerra del PSOE i va dir que ha posat condicions a ERC per tornar-se a presentar.
López ha replicat que "ERC liderarà a Catalunya, amb Gabriel Rufián, un projecte que pot ser molt més ampli", i s'ha obert a parlar amb forces no sobiranistes que tinguin ganes de presentar-se amb ERC.
"Si hi ha forces que no són sobiranistes, que tenen ganes d'estar amb ERC, doncs en parlarem. Però nosaltres ho liderarem amb en Gabriel", ha subratllat López, que ha descartat que Rufián se'n vagi del partit.
López ha descartat concórrer a unes eleccions generals d'igual a igual amb partits com els Comuns: "No ens plantegem això, nosaltres ens plantegem que molta gent estigui al voltant de Gabriel Rufián i d'ERC".
Ha afegit que la direcció del partit i Rufián estan "molt a prop" pel que fa a la fórmula per presentar-se a uns comicis generals.