Oriol Junqueras (ERC) dóna positiu en Coronavirus en la Diada

BARCELONA, 11 set. (EUROPA PRESS) -

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha donat positiu en Coronavirus aquest dilluns, jornada de la Diada de l'11 de setembre, segons han informat fonts del partit a Europa Press.

Estava previst que assistís a l'ofrena floral del seu partit al monument a Rafael Casanova de Barcelona, i que després donés un discurs en l'acte d'ERC a migdia.

Aquesta és la seva tercera Diada en llibertat des que va sortir de la presó el 2021, després de ser indultat per la condemna per l'1-O, i la Diada se celebra amb l'amnistia en el focus com a condició per investir al candidat socialista, Pedro Sánchez.