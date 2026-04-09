Ordre de detenció contra l'humorista Jair Domínguez per citar-lo a un judici impulsat per Vox

BARCELONA 9 abr. (EUROPA PRESS) -
La secció 3 de l'Audiència de Barcelona ha emès una ordre de detenció de l'humorista Jair Domínguez per assegurar que li notifiquin la citació a un judici el 14 d'abril en una causa promoguda per Vox, ha anunciat ell mateix a X i ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en un comunicat aquest dijous.
Justifica l'emissió de l'ordre de cerca i detenció en al·legar que està en parador desconegut, després de diversos avisos telefònics de l'oficina judicial i els Mossos d'Esquadra al mateix acusat i a la representació lletrada, a més de la citació negativa al seu domicili que va donar en fase d'instrucció per a citacions i notificacions.
L'humorista, citat a judici per presumpta incitació a l'odi per unes declaracions a Catalunya Ràdio el febrer del 2021 contra Vox, ha compartit a X un fragment del document i ha dit: "Però què AVERIGUAR PARADERO si soc a Banyoles".