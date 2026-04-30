Ordenen reobrir la investigació de l'incendi intencionat a la mesquita de Piera

BARCELONA 30 abr. (EUROPA PRESS) -
L'Audiència Provincial de Barcelona ha ordenat la reobertura de la investigació per trobar els autors de l'incendi intencionat a la mesquita de Piera (Barcelona) la matinada del 12 de juliol del 2025.
En la interlocutòria, a la qual ha tingut accés Europa Press, el tribunal acorda estimar en part el recurs presentat per l'acusació particular, la Comunitat Islàmica Piera-Masjid Ar-Rahmnan, representada per l'advocat Benet Salellas, contra l'arxivament del Tribunal d'Instància d'Igualada (Barcelona).
Ara, l'Audiència de Barcelona ordena reobrir el cas i demana als Mossos d'Esquadra que sol·licitin a les operadores de telefonia mòbil una llista sobre els telèfons que es van connectar a la zona de la mesquita durant la franja horària en la qual es van produir els fets.