Ordenen internar els dos menors sospitosos d'agressió sexual a Badalona (Barcelona)

BARCELONA, 22 set. (EUROPA PRESS) -

El jutjat de Menors número 3 de Barcelona en funcions de guàrdia ha acordat aquest divendres a la tarda l'internament en règim tancat per als dos menors acusats d'agressió sexual a una menor a Badalona (Barcelona) al juny.

En un comunicat, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha informat que s'ha decretat l'internament per a un dels menors com a autor d'una agressió sexual i cooperador necessari de 5 agressions sexuals i, per a l'altre, com a cooperador necessari de 6 agressions sexuals.

Els menors arrestats tenen 14 i 16 anys, en l'agressió presumptament van participar altres menors i es va cometre en un descampat, ha explicat la Fiscalia aquest divendres.