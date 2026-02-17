Ordeig xifra en "uns 2.000" a la setmana la reducció de la població de senglars a Catalunya

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
Es compromet a defensar a Europa els acords dels pagesos i el Govern contra el Mercosur
BARCELONA, 17 febr. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha xifrat aquest dimarts en "uns 2.000" a la setmana la reducció de la població de senglars a Catalunya, en què alguns han estat trobats morts i d'altres abatuts per caçadors, enmig del brot de pesta porcina africana (PPA).
Ordeig ha explicat que tots els senglars morts que hi ha dins el radi de 20 quilòmetres passen per l'institut de l'IRTA-CReSa i ha assenyalat que "era molt difícil" que la malaltia no s'estengués més enllà del radi inicial de Collserola, com va passar amb els dos casos detectats fora el radi divendres passat, ha dit en una entrevista a Ser Catalunya recollida per Europa Press.
Ha apuntat que la Conselleria pretenia que la PPA no es propagués cap al nord, el centre de Catalunya i Girona, on hi ha més presència de granges.
Ha xifrat en un 82% els mercats internacionals reoberts o regionalitzats de carn de porcí catalana, ha assenyalat que "la caiguda de la carn de porc ha tocat fons" i que espera que s'arribi a un moment d'estabilització.
VETO A LA CAÇA DURANT TOT L'ANY
Preguntat per si es planteja aixecar el veto a la caça durant tot l'any, ho ha afirmat i ha assegurat que es planteja múltiples mesures, com l'allargament de la temporada de caça.
També ha indicat que es poden fer servir mètodes científics contrastats per al control poblacional, com els anticonceptius.
MERCOSUR I DNC
Sobre les crítiques dels pagesos a l'acord de la UE amb el Mercosur, Ordeig ha afirmat que Catalunya pot influir "una miqueta" en la decisió europea i s'ha compromès a defensar els acords amb els agricultors catalans a Europa.
Quant als focus de dermatosi nuclear contagiosa (DNC) detectats a diversos punts de les comarques de Girona, Ordeig ha explicat que la setmana vinent es podria donar per extingit el focus si no hi ha nous casos.