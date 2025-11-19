Ordeig veu "en risc la subsistència" del sector pesquer però no la campanya de Nadal

BARCELONA 19 nov. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha alertat aquest dimecres que està "en risc la subsistència" del sector pesquer però no la campanya de Nadal.
"No està en risc el Nadal, està en risc la subsistència del sector. I per això, màxim suport i farem el que calgui" per defensar el sector, ha subratllat en la sessió de control del Parlament en resposta a una pregunta del diputat de Vox Joan Garriga.
Després de mostrar preocupació sobre aquesta qüestió, ha assegurat que cal un canvi de mentalitat i trobar un equilibri, a més de reivindicar que han dedicat molts recursos a implementar mesures per fer possible una pesca sostenible.
Segons Ordeig, fa un any que estan treballant, també amb el Ministeri i a Brussel·les, per aconseguir que hi hagi més dies de pesca aquest any i el 2026.
"Farem el que calgui i quan calgui fins que aconseguim que el model de pesca de Brussel·les sigui el que toqui i respongui als interessos del Mediterrani", ha resolt.