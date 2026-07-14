Ordeig veu un excés de normatives en el sector primari: "No pot ser que tothom reguli"

BARCELONA, 14 jul. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha lamentat l'excés de normatives que té el sector primari: "No pot ser que tothom reguli".
Ho ha dit aquest dimarts durant la comissió de seguiment del Desplegament de les Actuacions de l'Agenda Rural de Catalunya al Parlament, en la qual ha afegit que cal que el sector primari tingui més influència davant la Unió Europea, el Govern central i la Generalitat.
Ordeig ha afegit que aquest excés de regulació acaba recaient "sobre les persones que viuen i treballen en el món rural, especialment agricultors i ramaders".
"Evidentment que calen els controls, que cal fer les coses bé, però si no tenim agricultors i ramaders, com també propietaris forestals, els problemes es multiplicaran", ha assegurat.
PRODUCTES LOCALS
Ordeig ha subratllat que hi ha "un problema de conscienciació dels consumidors" en el consum de productes locals, i ha acceptat que és un repte pel Govern.
"La meitat dels problemes que tenim, no els tindríem si els consumidors estiguessin prou conscienciats", ha assegurat.
Ha dit que és "impresentable, inconcebible" que els restaurants catalans no tinguin a la carta vins o olis catalans i ha subratllat la necessitat de trobar fórmules perquè aquests productes siguin presents a la restauració i a les llars.
GRUPS PARLAMENTARIS
El diputat de Junts Ignasi Prat ha explicat que la sobirania alimentària passa per la capacitat de Catalunya de "continuar produint els aliments" que es consumeixen.
Per part d'ERC, Montse Bergés ha demanat una "proposta clara, forta i conjunta" davant la Unió Europea per a la nova Política Agrària Comuna (PAC) que començarà el 2028.
Eva García, del PP, ha subratllat que la sobirania alimentària "no depèn de documents, depèn de quants pagesos continuen treballant la terra".
El diputat de Vox Rafael Villafranca ha dit que l'agenda rural ha d'evitar el tancament de les explotacions, afavorir el relleu generacional i millorar la rendibilitat del sector primari.
Manel Ezquerra, del PSC, ha celebrat la unitat mostrada pels alcaldes de diferents partits polítics al voltant de l'Estatut de Municipis Rurals.