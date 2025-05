Ordeig valora el "paper fonamental" de les ADF en la protecció del territori

GIRONA 24 maig (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha valorat el treball de les agrupacions de defensa forestal (ADF) a Catalunya: "Imprescindibles totes elles i amb un paper fonamental en la protecció del territori".

Ha explicat que el Govern de la Generalitat té oberta una línia d'ajuts d'un milió d'euros per al manteniment del material de les ADF, durant la trobada anual que les ADF han celebrat aquest dissabte a Sant Antoni de Calonge (Girona), informa la Conselleria en un comunicat.

El conseller ha reconegut i valorat el treball que les ADF fan de manera voluntària en la prevenció i extinció d'incendis, en la restauració de zones afectades per incendis i en episodis derivats de fenòmens meteorològics extrems.

"Gràcies per la vostra implicació i coneixement del territori, per la importantíssima capacitat d'intervenció immediata, per ser-hi sempre i pel treball incansable que dueu a terme", ha dit a les ADF.

Ordeig ha destacat que el treball de les ADF comporta millorar camins i accessos als boscos, retirar arbres i altres elements naturals que són un risc i mantenir basses i fonts d'aigua necessàries per a la supervivència de la fauna en èpoques de sequera.

COL·LABORACIÓ EN LA SEGA

També ha subratllat la col·laboració estreta amb la pagesia, la qual cosa permet superar les campanyes de sega, que s'iniciarà aviat, amb uns nivells de seguretat que sense la seva participació serien impossibles.

Catalunya té 307 ADF que inclouen 669 municipis, formades per propietaris forestals, voluntaris, les seves associacions i els ajuntaments dels municipis del seu àmbit territorial, amb una superfície forestal associada d'1.744.779 hectàrees, i donen cobertura al 87% de la superfície forestal catalana.