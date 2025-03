Ordeig subratlla la importància de la formació forestal, la innovació tecnològica i el talent

GIRONA 21 març (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha subratllat la importància de la formació forestal, la innovació tecnològica i la capacitat de despertar el talent dels joves per dedicar el seu futur a la gestió dels boscos.

Ho ha dit aquest divendres en una escola agrària de Santa Coloma de Farners (Girona) coincidint amb el Dia Mundial dels Boscos, en un acte en el qual han participat un centenar de persones, segons ha informat aquest divendres la Generalitat en un comunicat.

L'Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura (FAO) commemora aquest dia des de l'any 1971, que coincideix amb el primer dia de primavera a l'hemisferi nord, i a tot el món es duen a terme diferents activitats sobre els valors i la importància dels boscos.

En aquest sentit, Ordeig ha considerat com a reptes per a aquesta legislatura la millora del sistema d'innovació agroalimentari i forestal i la seva capacitat de resposta als reptes i les estratègies, per incrementar la transferència del coneixement.

El gran objectiu de la Generalitat és poder aportar solucions als grans reptes identificats i impulsar, entre d'altres, el sistema de formació i transferència de coneixement en el sector agroalimentari i forestal.