Ordeig s'ofereix a "defensar" el sector agroalimentari en la 70a Fira de Sant Miquel

LLEIDA, 26 set. (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha ofert "mà estesa per escoltar i defensar" el sector primari, en la 70a Fira Agrària de Sant Miquel de Lleida i el 39é Saló Eurofruit.

Ha dit que caldrà fer-ho a Brussel·les --"on es determinaran les normes dels pròxims anys"--, i també ha apostat per ser proactius en les interlocucions amb el Ministeri d'Agricultura, informa l'executiu en un comunicat.

Així, ha cridat a impulsar una "col·laboració contínua, oberta i honesta" i a fer-ho amb diàleg i amb escolta.

Ordeig ha reiterat que el Govern sap que "el sector viu temps difícils": entre els reptes que afronta, ha enumerat textualment la competència deslleial de països tercers, la burocràcia, la manca de relleu generacional, la bretxa de gènere, la sequera, l'impacte del canvi climàtic i l'increment de costos.

Ha optat per invertir en tecnologia i recerca per afrontar-los, la qual cosa "genera llocs de feina d'alt valor afegit", afavoreix l'arrelament al territori, obre oportunitats de negoci i posiciona Catalunya com un exportador de coneixement.