Ordeig, sobre la reunió a Brussel·les pels dies de pesca del 2026: "Ens ho juguem tot"

Lorena Sopêna - Europa Press
La Taula del Senglar fixarà setmanalment les captures durant el 2026
BARCELONA, 11 des. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Òscar Ordeig, s'ha referit a la reunió d'aquest dijous i divendres a Brussel·les per acordar els dies de pesca al Mediterrani del 2026, que es vol reduir a 9,6 dies de pesca de mitjana per vaixell a l'any: "Ens ho juguem tot".
"Realment és la fi del sector si s'aprova la proposta tal com està plantejada. Demanem, si us plau, màxim seguiment, màxima pressió. Màxima col·laboració per canviar una proposta del tot intolerable", ha dit en una roda de premsa a Lleida, en la qual ha avançat que no hi ha novetats en el brot de pesta porcina africana (PPA).
Ordeig ha explicat que la futura Taula del Senglar de Catalunya, que tindrà l'objectiu de reduir a la meitat la població de 125.000 senglars a Catalunya, definirà la programació, el calendari, les actuacions i els objectius de captures de senglars durant totes les setmanes del 2026.
CLOS PERIMETRAL
Ha subratllat que aquest dijous s'acabaran de col·locar les tanques en el radi dels 6 quilòmetres, i després es durà a terme una "intensificació de les captures i sacrificis" dels senglars.
Sobre l'origen del brot, ha assenyalat que "tots els ulls" dels científics d'Europa, de l'Estat i de Catalunya estan posats a descobrir si el brot es va originar en un laboratori.