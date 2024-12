Ordeig es reuneix amb els grups parlamentaris per abordar mesures de suport a la pesca

BARCELONA 12 des. (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Òscar Ordeig, s'ha reunit aquest dijous al matí amb els grups parlamentaris per explicar com han anat les negociacions a la Comissió Europea (CE) sobre la pesca d'arrossegament i per abordar mesures de suport al sector a Catalunya.

A més del conseller i tots els partits polítics, excepte Aliança Catalana, a la reunió també hi han assistit el director d'Afers Marítims i Pesca Sostenible de la Generalitat, Antoni Espanya, i la sotsdirectora de Pesca, Itziar Segarra, han informat fonts de la Conselleria a Europa Press.

Per a la Conselleria, "ara cal avaluar l'impacte econòmic i les mesures de suport al sector", a més de treballar en mesures de cara al 2025 i negociar polítiques per portar-les de manera conjunta a Europa.

Així mateix, el conseller es reunirà aquest divendres amb la confraria de pescadors per analitzar l'acord de la CE, que inclou mesures per amortitzar la retallada a l'arrossegament del Mediterrani davant la proposta inicial que volia reduir en un 79% els dies de pesca, fins a una mitjana de 27 dies.

Es tracta d'una mesura celebrada pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i el ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, i rebutjada pel president de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors, Antoni Abad.