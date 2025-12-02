Ordeig promet una "resposta coordinada" a la PPA en una reunió amb els alcaldes afectats

La línia ICF d'emergències ja està oberta i s'hi poden presentar sol·licituds
El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Òscar Ordeig, s'ha reunit aquest dimarts amb els alcaldes dels municipis afectats per les restriccions de la pesta porcina africana (PPA) i ha promès una "resposta coordinada", informa el departament en un comunicat.
A la reunió, que ha tingut lloc al Palau de la Generalitat, també hi han assistit el conseller de Presidència, Albert Dalmau, i la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon.
Ordeig ha subratllat que el Govern continua donant una "resposta coordinada, escoltant i recollint les inquietuds dels alcaldes i aportant tota la informació necessària perquè sàpiguen com actuar".
També ha manifestat que la PPA és una prioritat: "Una crisi sanitària amb un fort impacte sobre un dels principals sectors de l'economia catalana, i que els països exportadors estan observant de prop com gestionem", i ha considerat clau la contenció de la malaltia en les pròximes hores.
Quant a les recomanacions a la ciutadania i als municipis, ha recordat la importància d'extremar la neteja de papereres i contenidors, situar les menjadores de gats en llocs elevats i exteriors, no alimentar senglars, tancar zones de pícnic i, en cas de trobar un senglar mort, no tocar-lo i avisar el 112.
AJUTS AL SECTOR
Aquest dimarts, Ordeig ha anunciat en una roda de premsa que el Govern crearà un grup d'experts científics per avaluar l'estat dels assajos de les vacunes de PPA i ha afegit que l'Institut Català de Finances (ICF) contempla ajuts en aquests casos.
Sobre els ajuts ha dit que, en un anterior incident, el Govern va crear una línia d'emergència de 50 milions d'euros a través de l'ICF que estarà oberta per a totes les empreses i explotacions que necessitin finançament, i l'executiu català ha informat que ja està oberta i s'hi poden presentar sol·licituds des d'aquest dimarts.