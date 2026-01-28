Ordeig preveu aixecar les restriccions per la DNC l'11 de febrer si es fan "les coses bé"

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 28 gen. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Òscar Ordeig, veu necessari que el Govern segueixi la línia del que ha fet fins ara per contenir la dermatosi nodular contagiosa (DNC) i ha afirmat: "Si fem les coses bé i no tenim nous casos positius, l'11 de febrer podrem aixecar les restriccions".
Ho ha dit durant la sessió de control al Parlament aquest dimecres en resposta a una interpel·lació de la diputada de Junts Jeannine Abella, qui ha acusat el Govern d'estar col·lapsat i el conseller d'estar "més preocupat de donar titulars que de buscar solucions".
"Portem mesos molt complicats en el sector agroalimentari, ho hem explicat, hem donat la cara, hem treballat conjuntament i, primer de tot, voldria donar un missatge d'agraïment a tot el sector", amb qui el conseller ha afirmat que han consensuat les solucions i els recursos.
PPA
Quant a la pesta porcina africana (PPA), Ordeig també ha sostingut que si les coses es fan "bé" es podrà continuar contenint el focus en un radi de sis quilòmetres.
"Cal intensificar la neteja, la captura d'animals en aquests sis quilòmetres", ha afegit, després de defensar que el Govern té un rumb textualment molt clar de cap on vol portar el sector agroalimentari català.