Ordeig preveu que 80 agents de l'UME arribin a Collserola pel brot de pesta porcina

BARCELONA, 1 (EUROPA PRESS)
El conseller d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, preveu el desplegament de 80 agents de la Unitat Militar d'Emergències (UME) aquest dilluns al parc natural de Collserola (Barcelona) pel brot de pesta porcina africana en senglars, i considera "molt probable" que la infecció s'originés per menjar contaminat.
En una entrevista a Ser Catalunya recollida per Europa Press ha expressat que aquest dilluns decidiran si s'augmenta la xifra d'agents de l'UME desplaçats i ha assegurat que els animals sospitosos d'estar infectats "no són gaires" i que se situen dins el radi de Cerdanyola del Vallès (Barcelona), on es van trobar els dos primers casos positius.
Ha apuntat que aquest cap de setmana han rebut 125 trucades al telèfon d'emergències 112 de ciutadans que han vist senglars fora el radi de vigilància de 20 quilòmetres --el radi d'infecció se situa als 6 quilòmetres-- i que és "molt probable" que la infecció s'originés per menjar contaminat en unes escombraries.
Ha assegurat que no es descarta ampliar el radi de vigilància si trobessin un animal infectat fora el focus.
Ha explicat que s'han fet analítiques a les granges catalanes de dins el radi de vigilància o prop de la zona i que no s'han donat positius.
EXPORTACIONS BLOQUEJADES A MÉS DE 100 PAÏSOS
Ha assenyalat que les exportacions càrnies d'explotacions catalanes estan bloquejades "a més de 100 països" i que, en les seves paraules, costarà que es reobrin aquests mercats.
Ha fet una crida a complir amb les restriccions i ha lamentat la sobrepoblació de senglars a Catalunya, per la qual cosa ha instat a "reduir-ne de manera dràstica" la població.