Ordeig, sobre l'acord Espanya-Xina: El "clar exemple" d'actuació respecte als aranzels

BARCELONA 14 abr. (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Òscar Ordeig, veu en els acords comercials i protocols d'exportació entre Espanya i la Xina anunciats aquest divendres pel president del Govern central, Pedro Sánchez, el "clar exemple" de com actuar respecte als aranzels interposats pel president dels Estats Units, Donald Trump.

"L'acord de la Xina és un clar exemple del que cal fer des de Catalunya i des del Govern d'Espanya, però també des de la Unió Europea, no quedar-se paralitzat, no lamentar-se, sinó buscar nous mercats, nous socis i ser proactiu amb aquesta geopolítica canviant. L'acord és històric", ha dit en una entrevista aquest dilluns a TV3 recollida per Europa Press.

Ha expressat que feia 9 anys que "es perseguia" un acord per a les cireres i també per al sector porcí, i ha definit Catalunya com una de les zones del món amb una competitivitat més gran en la producció porcina, textualment.

Preguntat per la xifra d'empreses alimentàries que han demanat algun tipus d'ajuda pels aranzels nord-americans, ha expressat que "encara" no en tenen dades i ha recordat que hi ha una negociació amb els grups parlamentaris per si s'ha d'incrementar la despesa del pla de 1.500 milions d'ajuts del Govern.

Sobre la llei que obligarà els organismes i administracions públiques a que la meitat de les compres d'aliments siguin de producte local, ha manifestat que "espera" poder-la aprovar aquest 2025.