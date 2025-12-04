Ordeig: "La gran majoria" dels 50 senglars morts a Collserola són negatius en PPA

Considera "un insult a la intel·ligència" que la UE vulgui limitar la pesca al Mediterrani a 9,6 dies per al 2026
El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha afirmat aquest dijous que "la gran majoria" dels 50 senglars trobats morts a la zona de Collserola (Barcelona) on s'han registrat els primers nou casos de pesta porcina africana (PPA) són negatius en la malaltia.
En una entrevista a La 2 Cat recollida per Europa Press ha assenyalat que els 50 senglars poden haver mort per "diferents circumstàncies" com atropellaments, altres malalties o que hagin estat sacrificats i ha expressat, en les seves paraules, que segurament hi haurà més senglars morts positius per PPA aquesta setmana.
Defensa que la PPA ha entrat per un factor humà: "Gairebé segur, ho sabrem en els pròxims dies, que no ha entrat via contagi d'un senglar, sinó que això ha estat un factor humà via AP-7 o una via de comunicació", ha dit.
Ha assegurat que ja s'havia advertit que podia entrar un possible brot de PPA a Espanya perquè, segons ell, als països de l'est d'Europa la malaltia "és endèmica i per tant està descontrolada".
Ha fet una crida a la calma i ha explicat que demanarà a les principals exportadores de porc que minimitzin l'impacte en l'ocupació i el sector per, a parer seu, no generar un efecte contagi: "Necessitem que les empreses aguantin aquest període transitori".
ILLA A MÈXIC
Preguntat per si el president de la Generalitat, Salvador Illa, no hauria d'haver tornat del viatge institucional a Mèxic amb motiu de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara davant el brot de PPA, ha defensat que "el més important" és tenir un govern que governa i que prengui decisions.
"El president és una persona que li agrada estar informada al dia i liderar aquestes situacions", ha dit.
PROPOSTA DE DIES DE PESCA AL MEDITERRANI
Sobre la proposta de la UE de limitar l'activitat pesquera al Mediterrani a 9,6 dies de pesca de mitjana per vaixell de cara al 2026, ha afirmat que és "un insult a la intel·ligència" i una manca de respecte als països del Mediterrani, a més d'un incompliment de la paraula del comissari de Pesca i Afers Marítims de la Comissió Europea (CE), Costas Kadis.
Ha expressat que la setmana vinent es decideix si tira endavant la mesura i que espera que no prosperi: "Seguim amb aquesta dinàmica de laminar, reduir i pràcticament eliminar la pesca d'arrossegament".