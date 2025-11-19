Ordeig espera que l'ICF avanci "aquesta setmana" la indemnització als ramaders afectats per la DNC

BARCELONA, 19 nov. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha afirmat aquest dimecres que espera que l'Institut Català de Finances (ICF) avanci "aquesta setmana" la indemnització als ramaders --que ha xifrat en 17-- el bestiar dels quals ha estat afectat per la dermatosi nodular contagiosa (DNC).
"Aquesta setmana ja tenim les peticions de les persones que ho han demanat. No són uns quants. A veure si aquesta setmana es pot fer l'ingrés. I després, en tot cas, abans de 3 mesos, abans de 90 dies, s'ha d'haver fet la liquidació de la indemnització", ha dit en una entrevista a 2 Cat recollida per Europa Press, i ha xifrat en 17 els ramaders que han demanat la indemnització.
Ha assenyalat que l'ingrés encara no s'ha fet perquè la Comissió Europea i el Ministeri han d'aprovar els barems que la Generalitat ha pactat amb les organitzacions ramaderes, els quals considera "molt correctes".
Quant a l'estat dels casos de DNC i grip aviària, ha afirmat que aquest divendres es compleixen quatre setmanes sense casos nous de DNC i, sobre la grip aviària, ha remarcat que a Catalunya no s'ha registrat cap cas.
Pel que fa a l'augment del preu de productes bàsics com els ous, ha expressat que la Conselleria està "analitzant" el repunt dels preus i que promouen la venda directa dels productes a les granges dels pagesos.
ESTAT DE LA PESCA CATALANA
Ha insistit en la petició a la Comissió Europea de permetre més dies de pesca al Mediterrani per a aquest 2025, ha qualificat de crítica la situació i ha lamentat un "perjudici ideològic" contra el sector.
"Com la producció d'aliments consumeix aigua i fitosanitaris, per tant, no produïm aliments. Bé, doncs això no és una opció. L'opció és trobar un equilibri entre l'extracció o l'activitat humana i el respecte per la biodiversitat", ha dit.