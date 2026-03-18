Ordeig espera aprovar "tan aviat com sigui possible" els plans contra incendis als parcs naturals

LORENA SOPENA - EUROPA PRESS
BARCELONA 18 març (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha assegurat que el Govern intentarà aprovar els plans de prevenció d'incendis als parcs naturals catalans "tan aviat com sigui possible".
En la sessió de control aquest dimecres en el ple del Parlament, el conseller ha detallat que hi ha 6 d'aquests plans aprovats, 5 en tràmit d'urgència i 3 en els quals no hi ha risc d'incendi, i que "els tècnics diuen que no caldria aprovar" un pla de prevenció.
El conseller ha insistit que treballen perquè els 5 plans que estan en tràmit d'urgència s'aprovin "tan aviat com sigui possible", i també ha destacat que aquest any el 70% dels ajuntaments tindran pla de prevenció d'incendis i que comptaran amb ajuts directes del Govern.