Ordeig elogia el llegat de les àvies que transmeten la cuina tradicional catalana

BARCELONA 24 nov. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha elogiat aquest dilluns el llegat de les àvies que transmeten la cuina tradicional catalana en l'obertura de la trobada de Gastrosàvies a Món Sant Benet, a Sant Fruitós de Bages (Barcelona).
"Els fogons de Catalunya són un tresor que hem de continuar cuidant sota el guiatge d'aquestes dones, que són saviesa pura, i del talent inesgotable del sector gastronòmic", ha reivindicat Ordeig, qui ha assegurat que elles són cultura, saviesa, salut i amor per la terra, en les seves paraules.
El projecte de Gastrosàvies, en el marc del reconeixement de Catalunya com a Regió Mundial de la Gastronomia 2025, està format per dones que formen part d'associacions i entitats d'arreu del territori i ha servit com un espai de trobada intergeneracional, amb demostracions de cuina en directe i receptes.