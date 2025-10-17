Ordeig eleva a 130.000 els animals a vacunar de DNC i diu que hi ha vaccins per a tots

60 equips hi estan treballant
El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha elevat fins a 130.000 els caps de bestiar que s'han de vacunar de dermatosi nodular contagiosa (DNC) i ha assegurat que hi haurà vaccins per a tots.
Ho ha dit aquest divendres en unes declaracions als mitjans després de detectar-se un cas de DNC a Cassà de la Selva (Girona), fora del radi de protecció dels primers casos i que ha obligat a crear-ne un de nou per mirar d'evitar l'expansió de la malaltia.
Ordeig ha detallat que actualment hi ha 60 equips de vacunació treballant a les dues zones i ha demanat "seguir al màxim les normes de restricció de mobilitat i les recomanacions de bioseguretat i de desinsectació".
D'altra banda, ha explicat que s'ha reunit amb els ramaders de la zona de Térmens (Lleida), municipi on es durà a terme la cremació dels animals afectats per la malaltia i que han hagut de ser sacrificats.
"Ens hem emplaçat a treballar conjuntament per garantir la bioseguretat de les explotacions d'aquesta zona", ha dit, i ha afegit que, a més de les mesures de seguretat habituals de la planta, se n'estan fent de complementàries, com la desinsectació de totes les entrades i sortides.
75% DE VACUNACIÓ
Ordeig ha explicat que fins que el 75% dels animals dins de cada radi de protecció no estigui vaccinat, cal sacrificar tots els caps de bestiar, i que quan se superi aquesta xifra, només s'hauran de sacrificar els animals afectats.
Ha assenyalat que això depèn del reglament de la Comissió Europea i que és el mateix protocol que s'ha aplicat a França i Itàlia, i que si això canvia, s'aplicaran les noves normes.