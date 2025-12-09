Ordeig diu que "hi ha moltes hipòtesis obertes" sobre l'origen del brot de PPA

David Zorrakino - Europa Press
Anuncia un pla per augmentar les captures de senglars a tot Catalunya
BARCELONA, 9 des. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha assegurat que "hi ha moltes hipòtesis obertes" sobre l'origen del brot de pesta porcina africana (PPA) a Barcelona.
Ho ha dit aquest dimarts en una roda de premsa després de reunir-se amb representants del sector porcí, juntament amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, i la consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero.
Ordeig ha assenyalat que han de ser els científics i els tècnics els qui diguin "l'origen o l'opció amb més possibilitats", i ha demanat temps i deixar-los treballar per poder tenir tota la informació possible.
Ha explicat que a finals d'aquesta setmana arribarà a Catalunya un equip científic del laboratori europeu per demanar informació sobre el possible origen i ha ofert "col·laboració absoluta".
El conseller ha assegurat que quan hi hagi informació, el Govern la compartirà, tant d'aquest equip com del comitè d'experts que està fent l'auditoria al centre del Cresa-Irta, que es planteja com un altre dels potencials orígens.
En tot cas, Ordeig ha demanat "prudència" i ha subratllat que actualment no es pot confirmar ni descartar res, en les seves paraules.
D'altra banda, ha explicat que els positius es mantenen en 13 animals, tots dins el radi del primer focus detectat.
POBLACIÓ DE SENGLARS
Ordeig ha anunciat que aquest dimarts el Govern tindrà a punt un pla per augmentar les captures de senglars a tot Catalunya.
El pla inclou un informe concret de la densitat de senglars a Catalunya i les mesures que s'han de prendre per augmentar les captures en diferents horitzons temporals.
Així mateix, el conseller ha demanat "un canvi de mentalitat i aparcar els prejudicis contra els caçadors", a més d'incentivar el consum de carn de caça.
"Cal un canvi de mentalitat sobre la visió de com gestionem el país, bé sigui des del punt de vista de la gestió forestal, de la sobrepoblació de la fauna cinegètica o de la gestió i la facilitació del dia a dia de la gent que viu i treballa al territori", ha afegit.
D'altra banda, el Govern ja ha acabat el rastreig d'animals del radi dels primers sis quilòmetres i està previst que aquest dimarts acabi el del radi d'entre sis i deu quilòmetres, amb la qual cosa s'hauran rastrejat 11.000 hectàrees.
GRANGES DINS EL RADI
Sobre les 55 granges que hi ha dins el radi de 20 quilòmetres des del primer focus, Ordeig ha explicat que ja s'ha pactat "un calendari molt clar" per poder portar els porcs als escorxadors.
Ha explicat que tots els animals que surtin ho faran amb una prova PCR per assegurar que estan sans --cosa que ja s'ha fet--.
Aquest dimarts també es coneixeran els resultats de les PCR realitzades als animals de 16 granges que no se situen dins el radi però sí a municipis que tenen una part dins d'aquest radi.