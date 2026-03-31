Ordeig diu que hi haurà restriccions al medi natural per la PPA "almenys" fins a l'estiu

El conseller apunta que l'aixecament de les restriccions a Collserola "ho decidiran els tècnics"
BARCELONA, 31 març (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha assegurat que les restriccions al medi natural arran de la pesta porcina africana (PPA) es mantindran "almenys" fins a l'estiu, malgrat la dificultat que comporta estendre aquestes limitacions durant molt temps.
En una entrevista a 'El País' recollida per Europa Press aquest dimarts, el conseller ha explicat que l'aixecament de les restriccions a Collserola (Barcelona) "ho decidiran els tècnics", i que ara com ara els esforços s'han de centrar a augmentar les captures.
"Matar senglars és l'única solució, això és una crisi sanitària. No és una posició política. Qui vulgui defensar els animals ha de pensar que si la PPA surt de la zona zero es moriran tots els senglars i ens carregarem tota l'economia del país", ha argumentat.
REOBERTURA DELS MERCATS
Ordeig ha instat a guanyar "credibilitat i reputació" mitjançant la feina a fer en els pròxims mesos i ha assegurat que en el moment en el qual vegin que la situació millora, hi haurà acords de regionalització que ara no hi ha, segons ell.
Sobre si s'aconseguirà reobrir mercats com el Japó o les Filipines, dos importants importadors de carn porcina, ha respost: "Sí, a més anem per bon camí. Amb les dades del mes de gener veiem que continuem exportant bé. Ha baixat el volum econòmic però hem obert mercats nous en tenir preus competitius. Tenim el 83% del mercat reobert i cal continuar així".
ACORD UE-MERCOSUR
En referència a l'acord comercial entre la Unió Europea (UE) i el Mercosur, el conseller ha assenyalat que el Govern no tem aquests tractats "si s'exigeixen els mateixos controls i les mateixes restriccions", amb controls en frontera, clàusula de salvaguarda o un fons econòmic de compensació per als sectors afectats.
"Som un lloc del món amb aliments de més qualitat, segurs, sostenibles, innovadors amb potencial econòmic, suficients. Tenim clar cap on volem anar. No pot ser que cada dia es demanin més papers i hi hagi regulacions més adverses", ha alertat.
AUGMENTAR LES CAPTURES
El responsable d'Agricultura ha explicat que hi ha entre 120.000 i 180.000 senglars a tot Catalunya i que l'objectiu és reduir a la meitat la població d'aquesta espècie al territori.
Part d'aquesta missió és eliminar tots els senglars del radi de 20 quilòmetres del focus, una tasca per a la qual s'han instal·lat 222 tancaments de pas de fauna i 45 quilòmetres de tanques i s'han invertit 45 milions d'euros en contractes d'emergències.
Ha puntualitzat que entre els zero i els sis quilòmetres del focus estimen que s'han de sacrificar 800 animals, i entre els sis i els 20 quilòmetres uns 6.000.
Més enllà dels 20 quilòmetres, la Generalitat ha activat plans de control poblacional a la Catalunya Central, Girona i Lleida.