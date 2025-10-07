Ordeig diu que es farà "l'impossible" per evitar el tancament de les explotacions ramaderes per la DNC

BARCELONA 7 oct. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha afirmat que el Govern farà "l'impossible" per evitar que cap explotació ramadera hagi de tancar pels casos de dermatosi nodular contagiosa (DNC) detectats a l'Alt Empordà (Girona).
Ho ha dit aquest dimarts en una roda de premsa al costat de la directora general d'Agricultura i Ramaderia, Rosa Altisen, i l'investigador de l'IRTA-CReSA, Enric Vidal, per explicar l'inici de la vacunació aquest dimecres per frenar els casos d'aquesta malaltia.
Ha recordat que el Govern ha aprovat una partida de 4 milions d'euros per indemnitzar les explotacions afectades i ha explicat que s'analitzarà cas per cas i que es tindran en compte altres despeses i el temps de cada explotació per recuperar el potencial productiu, especialment de les vaques de llet.