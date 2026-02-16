Ordeig diu que era "previsible" que la PPA s'estengués cap al sud i demana calma

El Govern calcula que queden 100 senglars per capturar en el radi de 6 quilòmetres
BARCELONA, 16 febr. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha explicat que era "previsible" que la pesta porcina africana (PPA) s'estengués cap al sud del primer focus de Cerdanyola (Barcelona) i ha demanat calma i tranquil·litat, en una entrevista a La 2Cat recollida per Europa Press aquest dilluns.
Ordeig ha assenyalat que hi ha un corredor natural que uneix el primer focus de la malaltia i el punt on la setmana passada es van trobar dos senglars morts positius de la malaltia a Molins de Rei (Barcelona).
Ha explicat que s'"havia blindat molt" la part nord del primer focus per evitar que els senglars poguessin anar cap a altres zones de Catalunya.
Ha subratllat que s'estan intensificant les captures de senglars dins el radi de 6 quilòmetres i que el Govern calcula que queden uns cent exemplars en llibertat, tot i que ha destacat que s'ha d'anar amb compte per no espantar-los i que s'escapin cap a altres zones.
Així mateix, s'està estudiant el reforç del dispositiu per evitar que la malaltia arribi a nous punts, i que es col·locaran més tanques per "evitar que torni a sortir", especialment a les carreteres A-2 i B-23 --que limiten Molins de Rei pel sud, juntament amb el riu Llobregat--.
DERMATOSI NUCLEAR CONTAGIOSA
Preguntat pels focus de dermatosi nuclear contagiosa (DNC) detectats a diversos punts de les comarques de Girona, Ordeig ha explicat que ja s'han tramitat totes les indemnitzacions i que divendres de la setmana vinent es podria donar per extingit el focus si no hi ha nous casos.
Ha subratllat que "gairebé tota la cabana" de vaques de llet a Catalunya està vacunada i ha agraït la feina exemplar del sector, en les seves paraules.