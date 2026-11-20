BARCELONA 20 nov. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha destacat que el vi català és "un patrimoni extraordinari, construït al llarg de generacions" i que s'ha de preservar i projectar cap al futur.
Ho va dir aquest dijous en la Vetllada del Vi Català, una trobada que la Conselleria ha explicat en un comunicat aquest divendres que ha estat impulsada per l'Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi) i que va reunir representants del sector.
Ordeig ha subratllat que "el vi català és molt més que un producte: és història, cultura, paisatge, economia i identitat".
Ha dit que, per preservar aquest patrimoni, ha de continuar l'aposta "per la recerca, la innovació i la formació", a més de reconèixer l'excel·lència dels vins catalans i la feina dels cellers.
Durant la trobada es va reconèixer la contribució de la Universitat Rovira i Virgili (URV) al desenvolupament del coneixement vitivinícola i es va anunciar l'impuls d'una càtedra de vitivinicultura i enologia entre la universitat i l'Incavi.