Ordeig destaca que els ajuts a cooperatives són de modernització i relleu generacional

Ramon Sarroca (FCAC) valora que Impuls.Coop "permetrà enfortir" les cooperatives agràries



LLEIDA, 21 set. (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha visitat Torregrossa (Lleida) aquest dissabte per assegurar que els ajuts a Impuls.Coop pretenen "transformar el món cooperatiu i avançar cap a la sostenibilitat, la digitalització i el relleu generacional", informa la Conselleria en un comunicat.

El Govern va aprovar dimarts 19,5 milions d'euros en ajuts plurianuals per fomentar l'impuls cooperatiu (Impuls.Coop), per uns imports màxims de 8,75 milions per a l'anualitat del 2025, la mateixa quantitat per al 2026 i 2 milions per al 2027.

"Dimecres de la setmana vinent està previst que s'obri la convocatòria per sol·licitar els ajuts", ha explicat en visitar la cooperativa Les Planes amb el seu president, Jordi Reig, i el president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC), Ramon Sarroca.

UN SECTOR "CABDAL"

Ordeig ha explicat que Catalunya té gairebé 200 cooperatives que representen més de la meitat de la producció agrícola i una quarta part de la ramadera.

"Estem compromesos a avançar junts i contribuir a fer més fort un sector cabdal per a la pagesia i la ramaderia", ha afegit.

RAMON SARROCA (FCAC)

El president de la FCAC, Ramon Sarroca, ha valorat que la Impuls.Coop "permetrà enfortir les cooperatives agràries".

"Una novetat, en l'àmbit català i europeu, és que s'articularan mecanismes de suport des de la base productiva" --ha dit--, bé incorporant nous socis professionalitzats, bé amb el creixement de les explotacions dels socis actuals o amb instruments perquè un jubilat pugui traspassar la seva explotació a altres socis.