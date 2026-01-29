Ordeig demana lideratge en les polítiques alimentàries i no "subordinar-les" a altres paradigmes

BARCELONA, 29 (EUROPA PRESS)
El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha demanat polítiques innovadores, de ciència o d'infraestructures en el sector agroalimentari, tant públiques com privades, perquè la producció d'aliments, que de vegades "s'ha subordinat a la resta de paradigmes", sigui el projecte estrella de Catalunya en els pròxims anys.
"Polítiques ambientals que s'han fet sense tenir en compte les polítiques agroalimentàries; polítiques urbanístiques que s'han fet sense tenir en compte les polítiques de producció d'aliments o polítiques de salut sense tenir en compte que aquí tenim una dieta mediterrània patrimoni de la humanitat", ha exemplificat Ordeig aquest dijous a la seu de Pimec.
El conseller d'Agricultura ha acudit a la presentació de l'estudi 'El sector agroalimentari català davant els reptes globals del segle XXI' a la seu de la patronal, a la qual també han assistit el degà del Col·legi d'Economistes de Catalunya, Carles Puig de Travy, i el president de Pimec, Antoni Cañete.
A més d'aquesta necessitat de visió de futur en el sector, Ordeig també ha ressaltat la necessitat de prendre decisions per avançar i trobar l'equilibri entre "ni fer camí sense pensar ni pensar sense fer camí".
"Ens hem reunit moltes vegades amb el sector per tenir clar cap on havíem d'anar, però sobretot hem hagut de prendre decisions, gestionar, gestionar i gestionar", ha explicat el conseller posant d'exemple les recents crisis sanitàries que han afectat el sector agroalimentari a Catalunya.
Durant la presentació de l'estudi, Cañete ha ressaltat el paper del sector en el pla econòmic, amb un pes del 4% en el producte interior brut (PIB) de Catalunya, però també el seu rol en la cohesió i la seguretat alimentària del territori, ja que, ha explicat, comptabilitzant tota la cadena de valor, l'aportació del sector al PIB augmenta fins a un 19%.
"En un món d'aranzels, de força i de canvis disruptius i tecnològics", els països que no donin rellevància al sector primari i agroalimentari i la capacitat de ser competitiu, tindran dificultats de supervivència, de justícia i fins i tot estructurals i de lideratge, ha explicat.
MODEL DE PAÍS
Per part del Col·legi d'Economistes, Puig de Travy ha destacat la necessitat d'un enfocament per abordar els reptes del sector alimentari que tingui en compte la visió mediambiental, però també l'econòmica i social.
"El sector ha de buscar ser un model de país. No només produir aliments, sinó garantir la seguretat alimentària, la competitivitat empresarial, l'equilibri territorial i la resiliència econòmica davant les crisis futures", ha afegit.
FEBLESES
L'estudi publicat aquest dijous per Pimec i presentat pel president de l'Observatori de la Pime, Oriol Amat, i el president de la Comissió d'Economia Agroalimentària del CEC, Francesc Reguant, explica les principals febleses del sector agroalimentari català en el context actual, marcat per la geopolítica i el clima.
El text exposa com les principals febleses del sector català la baixa autosuficiència alimentària i dependència d'algunes importacions "estratègiques", la fragmentació i poca dimensió de moltes explotacions o la dificultat d'accés al finançament, especialment entre aquestes petites empreses.
OPORTUNITATS I RUTA ESTRATÈGICA
Sobre aquests reptes, el president de l'observatori també ha ressaltat les "grans oportunitats" que existeixen, com són la transició verda i la bioeconomia, però també les polítiques públiques favorables a totes dues, la innovació i el sector dels productes ecològics o de proximitat.
En aquest sentit, Amat ha exposat un full de ruta articulat a través d'una gestió integrada del territori, l'aigua i l'energia, la transformació sostenible i digital --i facilitar que el sector la dugui a terme, ha dit-- i, especialment, assegurar la viabilitat econòmica i social del sector.
"Les empreses catalanes, de cada 100 euros que facturen, en guanyen quatre. I pensem què passa si cau un 50% la seva facturació", ha exemplificat Amat.
En les seves paraules, ha recordat el president de l'observatori abans de finalitzar la presentació, sense el sector alimentari no hi haurà ni aliments, ni territori, ni seguretat alimentària.