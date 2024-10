Ordeig demana als catalans defensar el sector primari: "Si això desapareix, tota la resta caurà"

BARCELONA 28 oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha demanat als catalans defensar i valorar el sector primari, davant del qual ha avisat: "Si això desapareix, tota la resta, la gastronomia, la indústria, caurà".

Així ho ha reivindicat en una entrevista d'aquest dilluns a 'La Vanguardia' recollida per Europa Press, on ha reivindicat que el "sector té grans professionals" als quals és necessari posar en valor el seu treball.

També ha sostingut que és necessari una "simplificació administrativa, acompanyada d'un canvi de mentalitat de la societat cap al sector agroalimentari" ja que, com exemplifica el conseller textualment, si vols treure a pastar les ovelles, tot són problemes, si has de fer obres a la teva granja, l'ajuntament et posa pegues.

Sobre la producció alimentària, ha destacat que els productes catalans són molt valorats en molts països, en les seves paraules, i que la cadena de producció de carn "té uns nivells de sostenibilitat, reducció de petjada ecològica i d'eficiència que no existeix a cap altre lloc".

"Les empreses veuen cap a on va el món i la regulació a Europa és molt estricta. Les empreses s'estan avançant, saben que el consum de l'aigua ha de ser mínim i els residus han de ser zero", ha indicat Ordeig, que ha advertit que cada vegada s'haurà de produir amb menys aigua i menys sòl.