Ordeig defensa el pla del Govern central per posar un topall a la reducció de la pesca al Mediterrani

BRUSSEL·LES 27 gen. (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha defensat aquest dilluns el pla del Govern central per posar un topall del 20% a la reducció dels dies de pesca al Mediterrani i evitar així noves retallades a l'activitat com la del passat mes de desembre, que va suposar una disminució del 79% dels dies de feina fins a una mitjana de 27 a l'any, tot i que finalment es van incloure mesures per esmorteir-ne l'impacte i mantenir l'activitat del sector de l'arrossegament.

Així ho ha assenyalat en unes declaracions als mitjans a Brussel·les després que el ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, hagi defensat aquesta proposta liderada per Espanya en la reunió de ministres d'Agricultura i Pesca de la UE.

El conseller, que ha acompanyat el ministre en la reunió, ha expressat "satisfacció" en relació amb aquesta proposta per modificar el reglament pesquer de la UE i garantir la supervivència de la flota d'arrossegament al Mediterrani Occidental.

Ordeig ha defensat que és "un missatge de futur i optimisme per a tot el sector pesquer" i que "no es poden prendre decisions que afectin la pesca sense tenir en compte les confraries, els pescadors i les administracions que malden amb la política pesquera a nivell regional".

A més del topall del 20% a la reducció, la proposta espanyola planteja un reforma més àmplia del reglament del Pla Multianual de gestió per al Mediterrani Occidental per garantir una previsibilitat econòmica més gran per al sector i garantir-ne la protecció i la viabilitat.