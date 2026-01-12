Ordeig defensa la interconnexió del riu Montsant amb el canal Garrigues Sud (Lleida)

TARRAGONA 12 gen. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha defensat la interconnexió del riu Montsant amb el canal Garrigues Sud (Lleida) per garantir l'aigua urbana i de regadiu, informa el Departament en un comunicat aquest dilluns.
Ordeig ha visitat les obres de la canonada que permetrà aquesta interconnexió i ha dit que demostren que "la política serveix perquè la gent pugui viure i tenir oportunitats al territori".
L'objectiu és dotar d'aigua les poblacions i els regadius de la conca del Montsant que es proveeixen de l'embassament de Margalef (Tarragona).
Està previst que se'n beneficiïn els regants de la Palma d'Ebre (Tarragona), i els de la conca del Montsant al Priorat: Margalef, la Bisbal de Montsant, la Figuera, Cabacés i la Vilella Baixa.
Aquestes obres permeten posar fi a les "connexions en precari" que es van realitzar durant l'última sequera per garantir aportacions mínimes d'aigua.