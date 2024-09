Ordeig defensa que la caça és "clau per controlar la sobrepoblació de fauna cinegètica"

LLEIDA, 29 set. (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha inaugurat aquest diumenge l'edició 21 de la Fira del Caçador de Tàrrega (Lleida), i ha defensat que la caça és "clau per controlar la sobrepoblació de fauna cinegètica", a més de proporcionar carn de proximitat i ser un espai social.

"La caça és clau per controlar la sobrepoblació de fauna cinegètica, proporciona carn de proximitat, i és un espai social que uneix territori i persones, mantenint viva una tradició essencial per al nostre entorn", ha assegurat en un missatge en el seu compte a X, recollit per Europa Press.

Durant la visita, Ordeig ha conversat amb agents del cos d'Agents Rurals de la Generalitat, ha provat instruments de caça i ha tastat carns, tal com ha mostrat en les fotografies ajuntades en el seu missatge d'X.