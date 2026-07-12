Ordeig defensa que el bosc és un ecosistema que s'ha de gestionar amb "criteris científics"

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA, 12 jul. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha defensat que el bosc és un ecosistema que s'ha de gestionar amb "criteris científics" per treballar en la prevenció d'incendis.
En una entrevista aquest diumenge a Rac1, ha assenyalat que el bosc no els gestionaran des de Barcelona sinó que ho gestionen els propietaris i agricultors: "El territori i el bosc no és un jardí", ha remarcat.
El conseller ha assenyalat que dilluns passat va haver-hi "65 incendis en un sol dia" i ha recordat que la setmana vinent Catalunya seguirà en situació d'onada de calor, per la qual cosa ha reclamat prudència a la ciutadania i seguir les recomanacions de les autoritats.
En referència a la prevenció d'incendis i la gestió forestal, ha cridat a "remar en la mateixa direcció" i ha reconegut que potser no es té suficientment en compte l'opinió dels alcaldes, els agricultors i el conjunt del món rural una cosa que, assegura, estan canviant.
En aquest sentit, ha advertit que tots els ajuntaments catalans han de tenir un pla de prevenció d'incendis, després de concretar que "més de la meitat" no ho tenien, i ha defensat que el Govern ha multiplicat per 10 les seves ajudes per construir franges de protecció.
INCENDI DE LES GAVARRES
En referència a l'incendi que va afectar a l'espai natural de les Gavarres a l'Empordà (Girona), ha assegurat que volen que es converteixi en un exemple de "com cal fer una restauració adequada" per estar més preparats de cara a nous episodis.
"Els incendis no s'evitaran, el que hem de fer és intentar evitar els màxims, que tinguin un impacte menor i que les infraestructures estiguin preparades", ha subratllat, i ha afegit que aquest no és un procés ràpid.
"TALLAFOCS NATURALS"
D'altra banda, ha fet èmfasis en la necessitat de recuperar espais oberts que han existit històricament i funcionen com a "tallafocs naturals".
Ha assegurat que s'hauria de facilitar la recuperació de cultius i que hi hagi animals que realitzin el pasturatge durant tot l'any: "Hem de veure què fa falta fer els propers 10 anys. I nosaltres ja hem començat a fer-ho, i el que demanem també és la complicitat, l'acompanyament de tots".