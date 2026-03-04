Ordeig defensa adaptar la política comuna agrària i pesquera a la realitat mediterrània

BARCELONA 4 març (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha defensat fer canvis en les polítiques comunes agràries i pesqueres per adaptar-les a la realitat mediterrània, informa el Departament en un comunicat aquest dimecres.
Ho ha fet en un viatge a Brussel·les (Bèlgica) per realitzar una exposició en defensa del model de pesca costanera del litoral català, a la Delegació del Govern a la ciutat.
Ha dit que la política pesquera "requereix ajustos per complir plenament els seus objectius", i ha assenyalat que un reglament ómnibus permetria adaptar diverses normatives amb més agilitat.
El conseller ha dit que aquest canvi "no afebliria" la política comuna, sinó que en milloraria l'eficàcia i el compliment de les normes.
Ordeig també ha plantejat la definició d'esforç pesquer basada en la potència instal·lada dels vaixells, ja que els sistemes actuals ja permeten controlar l'activitat real amb precisió.