Ordeig crida a la "complicitat" dels municipis i treballadors en la gestió forestal

BARCELONA, 15 jul. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha cridat aquest dimecres a la "complicitat" dels alcaldes dels municipis, treballadors del bosc i mitjans de comunicació per explicar, segons considera, com s'ha de fer la gestió forestal.
"Amb la situació actual encara és més necessari que mai, com deia el president, fer aquest canvi de mentalitat, aquest nou projecte de país, per al qual ja ens hem posat a treballar", ha dit en una entrevista a Ser Catalunya recollida per Europa Press.
Ha dit que l'estratègia forestal posa l'"accent" en la protecció de les persones i ha recordat que l'any passat gairebé la meitat dels ajuntaments no tenien un pla de prevenció contra incendis, raó per la qual la Generalitat va donar un milió d'euros en ajuts per implementar-los.
Ha explicat que els plans de prevenció marquen com s'ha de gestionar un determinat bosc, i un exemple d'això són les tales d'arbres a "10 o 15 anys" vista.
PROPIETAT DELS BOSCOS
"És bastant automàtic i, a més, es pot fer de manera agrupada, perquè s'ha parlat molt de la propietat de la terra. No és un problema la propietat dels boscos de casa nostra. Existeixen molts propietaris forestals a Catalunya, el 70% de la superfície, però el 90% dels boscos privats estan en mans del 10% dels propietaris", ha dit.
Per això, ha expressat que si es donen ajuts econòmics anuals tant per a la gestió dels boscos públics com privats en serà "més fàcil" la gestió.
Ha recordat que setmanes enrere es va fer una convocatòria per a la renovació de la maquinària forestal per un valor de 3,5 milions d'euros.
Ha insistit que cal reduir la densitat forestal i recuperar el paisatge agroforestal, després de remarcar que les pastures, els ramats i les vinyes "són tallafocs".
PPA
Preguntat per la retirada de les restriccions a Collserola (Barcelona) per la pesta porcina africana (PPA), ha assenyalat que encara no s'ha erradicat la malaltia a la zona, tot i que ha manifestat que es va per bon camí.
Ha afirmat que el "problema" en el cas de Collserola és que és l'únic lloc a Europa en què la PPA s'ha estès en un entorn metropolità amb 5 milions d'habitants i ha ressaltat que la Generalitat ja ha invertit prop de 100 milions d'euros en les crisis sanitàries.
Ha afirmat que el Govern treballa en un acord per ajudar la indústria porcina, les granges i la part dels negocis de la zona de Collserola afectats per les restriccions i que espera que "en les pròximes setmanes" es puguin concretar quines seran aquestes mesures.