Ordeig confirma els 13 casos positius de PPA, tots ells en un radi de 6 quilòmetres

BARCELONA, 4 des. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha confirmat aquest dijous que s'eleven a 13 els casos positius de pesta porcina africana (PPA) en senglars morts a l'entorn de Collserola (Barcelona), tots ells en un radi de 6 quilòmetres.
Ho ha dit en una roda de premsa per actualitzar les dades sobre el brot de PPA a la província de Barcelona, en la qual ha instat a "minimitzar al màxim la destrucció d'ocupació" mitjançant fórmules financeres i tècniques perquè l'impacte en territoris, granges i llocs de treball sigui el mínim possible, en les seves paraules.
"El laboratori central del Ministeri d'Agricultura acaba de publicar 4 nous casos positius de PPA, que se sumen als 9 que teníem i en aquests moments podem confirmar un total de 13 positius", ha explicat Ordeig.
Ha posat en valor que aquests nous positius es troben en el mateix radi de 6 quilòmetres en el qual es va trobar la resta, i ha reivindicat que "s'estan fent bé les coses, s'estan trobant els animals morts i, a més a més, en un radi contingut".
Sobre la visita de tècnics de la Comissió Europea per analitzar l'estat del virus a Catalunya, ha assegurat que aquests "han quedat gratament sorpresos pel gran desplegament de mitjans implementats", coincidint amb el dia en el qual la Comissió ha limitat a 91 municipis catalans la zona infectada per PPA a la província de Barcelona.
D'aquesta forma, ha deixat fora les comarques d'Osona i el Lluçanès, les principals zones productores de porcí a la província, així com la zona de Lleida.
EVITAR DISPERSIONS
Ordeig ha puntualitzat que s'han col·locat trampes i s'estan abatent senglars amb silenciadors per "no espantar-los i que això generi un problema", com que s'expandeixin més enllà de la zona afectada i potencialment propaguin el virus.
"També es presentarà una bateria de mesures fora del radi de 20 quilòmetres per evitar l'anada i vinguda d'animals", ha afegit.
REGIONALITZACIÓ
El conseller ha donat importància al fet que la Unió Europea hagi ratificat el radi de 20 quilòmetres de restriccions i de regionalització.
"Països com Corea del Sud o el Regne Unit se cenyiran a aquests 20 quilòmetres", ha celebrat.