Ordeig celebra que la PPA no vingui de l'Irta-CReSA i no descarta esterilitzar senglars

El conseller crida a "mantenir totes les opcions obertes"
BARCELONA, 10 febr. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha celebrat aquest dimarts que l'informe elaborat pel comitè científic designat pel Govern d'Espanya rebutgés que el brot de pesta porcina africana (PPA) provingui de l'Irta-CReSA i no descarta esterilitzar senglars.
Així ho ha indicat en una entrevista a 3Cat recollida per Europa Press l'endemà de la publicació de l'informe del Ministeri d'Agricultura, en la qual ha puntualitzat que més enllà d'accelerar les batudes de senglars entre els radis de 6 i 20 quilòmetres des de l'origen del primer focus cal prendre "mesures multidisciplinàries".
"[Esterilitzar senglars] és una cosa que ja hem fet", ha argumentat Ordeig, qui ha instat a controlar les poblacions d'aquesta espècie en zones d'alta concentració, com l'àrea metropolitana de Barcelona, amb "opcions efectives" comprovades científicament per reduir-ne la conflictivitat.
L'informe del Ministeri assenyala entre un dels escenaris possibles una introducció puntual del virus a llarga distància per activitats humanes, particularment a través de productes carnis o restes de menjar contaminades, la qual cosa coincideix amb la teoria inicial d'un entrepà en mal estat.
No obstant això, el conseller ha assenyalat que "no parlaria de la teoria de l'entrepà perquè l'informe parla de menjar contaminat", i ha demanat valorar totes les opcions i mantenir-les obertes, sempre que siguin avalades per criteris científics.