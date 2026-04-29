Ordeig celebra l'aprovació de la llei de mesures urgents per al sector agrícola i forestal

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA, 29 abr. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha celebrat l'aprovació del projecte de llei de mesures urgents per al sector agrícola i forestal aquest dimecres al Parlament, en unes declaracions a la premsa.
El conseller ha agraït "al conjunt de la cambra" el suport majoritari al decret, que ha dit que és d'ajuda i suport al sector agrari i ramader català.
"Hem dit que és un sector estratègic, també el forestal, i per tant, cal avançar i no pararem en aquestes mesures de simplificació, de suport administratiu, fiscal, però també de suport econòmic, perquè els nostres agricultors i ramaders cada dia ho tinguin millor per fer la seva activitat i guanyin en viabilitat", ha dit.
Ordeig ha destacat l'eliminació de taxes en el cas de crisis sanitàries com la pesta porcina africana (PPA) o la dermatosi nodular contagiosa (DNC): "No tenia sentit que es pagués una taxa per moure animals en risc sanitari".
A més a més, ha subratllat que els pagesos joves ja no hauran de pagar impostos com el de successions o el d'actes jurídics documentats quan hi hagi una transmissió d'explotacions, que ha dit que era una demanda històrica del sector.
RAMADERS
Ordeig ha apuntat que també es donarà una millor resposta si hi ha atacs de fauna salvatge com llops o ossos, i que, a més d'augmentar les compensacions, seran més ràpides i àgils.
"Hem d'ajudar els ramaders del país que fan ramaderia extensiva quan tenen atacs de llop o os, ja que ells no han creat aquesta fauna", ha afegit.
El conseller ha explicat que el decret també dona més flexibilitat als caçadors perquè puguin tenir més temps per als cursos de control cinegètic.