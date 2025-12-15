Ordeig celebra que la flota pesquera catalana mantingui els 143 dies de pesca a l'any

BARCELONA 15 des. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha celebrat que s'hagi tombat la proposta de la Comissió Europea que reduïa en un 65% els dies que la flota pesquera podia treballar i que es mantinguin els 143 dies de cara al 2026.
Ho ha dit aquest dilluns en una roda de premsa per actualitzar la situació del brot de pesta porcina africana (PPA), en la qual ha afegit que aquesta proposta inicial era "molt perjudicial i del tot intolerable".
Ha afegit que també s'ha eliminat una restricció a l'escamarlà la qual ha dit que afectava bàsicament la costa catalana.
El conseller també ha celebrat el compromís del comissari europeu de Pesca i Oceans, Costas Kadis, per "evitar aquestes situacions estrambòtiques que no responen a la realitat del Mediterrani" en el futur.
Ordeig ha afegit que el Govern treballarà per defensar propostes que defensin els interessos dels pesquers catalans en el reglament.