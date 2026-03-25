Ordeig augura que s'hauran de fer "demandes a Brussel·les" si la guerra s'allarga

Celebra una edició "de rècord" d'Alimentaria+Hostelco
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 25 (EUROPA PRESS)
El conseller d'Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha augurat que s'hauran de fer "demandes a Brussel·les" si la guerra s'allarga i es manté la pujada de costos derivada del conflicte a l'Orient Mitjà.
Ho ha dit en unes declaracions a la premsa a Alimentaria+Hostelco 2026, que se celebra al recinte Gran Via de Fira de Barcelona a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).
Ordeig confia que les mesures que han activat la Generalitat i el Govern central ho puguin pal·liar, i ha dit que Catalunya ha sol·licitat a Brussel·les activar el fons de reserva de la política agrària comuna (PAC) i la bonificació dels impostos als fertilitzants que entrin a la Unió Europea (UE), i que suposaria suspendre temporalment els aranzels d'importació.
"De moment hem de veure la resposta del que s'ha aplicat, quina moderació té el preu dels combustibles i, si això s'allarga, evidentment potser s'han de plantejar noves opcions", ha afirmat.
400 MILIONS
Ordeig ha destacat el paquet de 400 milions d'euros activat per la Generalitat, especialment respecte al finançament, que assegura que és el que estan demanant les empreses.
En concret, el conseller ha apuntat a l'increment de les línies d'ajuda a través de l'Institut Catatà de Finances (ICF), com la possibilitat que la Generalitat entri al capital de les companyies: "Anem analitzant cas a cas les demandes".
També s'ha referit a les ajudes per facilitar la descarbonització i la implementació d'energies renovables per no dependre del preu de l'energia.
TRANSFORMACIÓ
Més enllà de les ajudes, Ordeig veu important diversificar mercats i apostar per canvis tecnològics, de professionalització i internacionalització.
"Si gestionem bé la crisi i som capaços de recuperar una altra vegada el volum de mercats que teníem, ja ens haurem obert a altres països que, ara com ara, no teníem, i això ens pot beneficiar", ha dit.
En concret, Ordeig s'ha referit a Europa, que concentra aproximadament un 62% de les exportacions agroalimentàries de Catalunya, però també països emergents d'Àsia com el Vietnam, Singapur o Corea, que són els que més van créixer l'any anterior per destinació de les vendes.
Respecte als Estats Units, ha valorat que els productes d'alt valor afegit són els que més estan "aguantant" el cop aranzelari al país.
MERCOSUR
Preguntat per l'entrada en vigor de manera provisional de l'acord amb el Mercosur el pròxim 1 de maig, ha afirmat que s'ha de prioritzar que les empreses siguin "competitives i es puguin guanyar la vida", que abaixin els costos de producció i posar el focus en els productes de valor afegit.
Ordeig planteja compensar els sectors afectats amb controls d'entrada, clàusules de salvaguarda i fons econòmics, amb l'objectiu que el sector català no acabi "patint" per l'acord comercial.
ALIMENTARIA
Ha celebrat una edició d'Alimentaria+Hostelco "de rècord" pel nombre d'empreses expositores, amb 220 empreses catalanes, de les quals un centenar hi han assistit sota el paraigua de Prodeca, ha detallat.
De cara al futur, ha defensat que "convertir Alimentaria en la fira de referència del sector arreu del món", i confiat en el posicionament de Barcelona i Catalunya per aconseguir-ho.
"Pocs sectors tenen unes empreses a Catalunya amb aquest lideratge internacional", ha afegit Ordeig, i ha posat en valor les xifres d'exportació agroalimentària el 2025, de 17.000 milions d'euros, malgrat les dificultats geopolítiques que van marcar l'exercici.