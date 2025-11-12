Ordeig augura que faltarà peix per Nadal si no es donen més dies extraordinaris de pesca

BARCELONA, 12 (EUROPA PRESS)
El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha avisat que "evidentment" que hi haurà falta de peix per Nadal si la Unió Europea no dona més dies extraordinaris de pesca i ha lamentat que el seu rebuig provoqui l'abandonament de l'activitat pesquera.
Ho ha dit en una entrevista aquest dimecres a Ser Catalunya recollida per Europa Press, en què ha afirmat que té el compromís del comissari de Pesca i Oceans de la Unió Europea de permetre més dies de pesca al Mediterrani aquest 2025 però que, al seu parer, hi ha un problema en l'administració de Brussel·les, que és "molt rígida".
Ha assegurat que els pescadors catalans --amb qui es reuneix aquest dimecres a la tarda-- han complert amb les demandes europees i ha assenyalat que la mesura addicional per tenir més dies el 2025 no anirà en detriment als dies del 2026, sinó com a "conseqüència d'una millora dels estocs del 2025".
"Estem disposats a anar avançant en la descarbonització de la flota, de canvi generacional, de fer una pesca més sostenible, de crear valor amb la producció del peix i hi ha moltes confraries que estan fent projectes de transformació industrial per també crear més valor amb aquests productes. No pot ser que cada dia la pilota sigui a la teulada dels pobres pescadors", ha dit.
Ha demanat un canvi de plantejament del model, ha insistit que hi ha realitats climàtiques i contaminants de les quals els pescadors no tenen responsabilitats i ha subratllat que a finals de desembre es decidiran les quotes per al 2026: "Aquí és on diem que hem de recuperar aquests dies que hem perdut".
NO DONA PER ACABAT EL BROT DE DNC
Preguntat per si dona per acabat el brot de dermatosi nuclear contagiosa (DNC) en el bestiar boví a Catalunya, ho ha negat: "Hem de continuar amb aquestes restriccions perquè és una malaltia que dura temps abans de manifestar-se i, per tant, fa 19 dies que no hi ha casos nous", ha dit.
Ha apuntat que "pràcticament" el 80% del bestiar boví de Catalunya està vacunat i que les mesures de contenció que van ser, en les seves paraules, molt dures i molt difícils, han funcionat molt més ràpid que a França.