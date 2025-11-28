Ordeig diu que les granges són "segures" arran dels positius per pesta porcina

LORENA SOPENA - EUROPA PRESS - Arxiu
BARCELONA, 28 (EUROPA PRESS)
El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha assegurat aquest divendres que les granges catalanes són "de les més segures i modernes" després dels dos casos positius de pesta porcina africana (PPA) en senglars trobats sense vida el 25 i 26 de novembre a Cerdanyola del Vallès (Barcelona).
En una roda de premsa aquest divendres a la seu de la Conselleria, ha insistit que la malaltia no afecta humans ni tampoc ha afectat, ara com ara, el bestiar de granges catalanes ni hi ha risc en els productes carnis per a les persones i ha reiterat que s'ha establert un perímetre de contenció de 20 quilòmetres des del lloc on s'ha trobat els dos senglars infectats.
Ha explicat que s'ha enviat una nota al conjunt de les granges i del sector del porcí per "extremar" les mesures de bioseguretat i implementar mesures extres de control i ha avisat que també donaran instruccions quant al control de la mobilitat.
Ha afirmat que la mesura tindrà un impacte "gran" des d'un punt de vista econòmic si es tanquen les exportacions extracomunitàries de tot l'Estat.
"Missatge molt important de responsabilitat al conjunt de la ciutadania, del sector, dels mitjans de comunicació especialment en els moments que vivim de xarxes socials i d'accés a la informació. Ens hem d'informar per les fonts oficials", ha dit.
SECRETARI DE SALUT
El secretari de salut pública, Esteve Fernández, ha expressat que la malaltia és "altament perillosa" entre els animals i que s'ha de reaccionar, a parer seu, de manera ràpida.
"Tenim la seguretat que no salta a les persones, que no afecta els humans i que el consum de productes tampoc no té cap perill", ha dit.
AGENTS RURALS
La directora dels Agents Rurals, Elisenda Pérez, ha remarcat que des de dijous s'ha iniciat un operatiu de recerca de més cadàvers i ha volgut traslladar un missatge de "tranquil·litat" a la ciutadania.
"Estem preparats com a govern per poder afrontar aquest cas, que és molt greu, i en el qual, evidentment, tots els cossos de seguretat ens estan ajudant", ha dit.