Ordeig assegura que les granges catalanes són "segures" després dels positius de pesta en senglars

LORENA SOPENA - EUROPA PRESS - Arxiu
BARCELONA 28 nov. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha assegurat aquest divendres que les granges catalanes són "de les més segures i modernes" després dels dos casos positius de pesta porcina africana (PPA) en senglars trobats sense vida el 25 i 26 de novembre a Cerdanyola del Vallès (Barcelona).
En una roda de premsa aquest divendres a la seu de la Conselleria, ha insistit que la malaltia no afecta humans ni tampoc ha afectat, ara com ara, bestiar de granges catalanes i ha reiterat que s'ha establert un perímetre de contenció de 20 quilòmetres del lloc de troballa dels dos senglars infectats.
Ha afirmat que la mesura tindrà un impacte "gran" des d'un punt econòmic si es tanquen les exportacions extracomunitàries de tot l'Estat.