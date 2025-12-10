Ordeig assegura que "és impossible amagar un positiu" de PPA

Parlon detalla que han treballat en l'operatiu 2.620 efectius
BARCELONA, 10 des. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha assegurat que "és impossible amagar un positiu" de pesta porcina africana (PPA), davant les veus que posen en dubte el nombre de positius --13-- anunciat fins al moment.
Ho ha dit aquest dimecres en la seva compareixença, juntament amb a la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, davant les comissions d'Interior i Seguretat Pública i d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació del Parlament.
Ordeig ha assenyalat aquestes veus, que asseguren que ha d'haver-hi més positius o que la mortalitat en altres països ha estat superior, i ha subratllat que la cadena d'informació passa per la Comissió Europea i el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació.
"Tota aquesta informació també és la que recullen els països del món per veure com està la situació", ha dit, i ha subratllat la necessitat de ser transparents i d'evitar informació contradictòria.
D'altra banda, ha explicat que quan s'acabin els positius, les restriccions a les exportacions duraran dos mesos i que, després, s'aixecaran.
Sobre l'origen del brot, ha demanat prudència per evitar posar en risc al sector ramader i les institucions d'investigació catalans.
PARLON
Parlon ha detallat que, des de l'inici del brot, han treballat en el dispositiu 2.620 efectius, amb una mitjana de 290 efectius diaris i un pic de 460.
Ha explicat que ara s'està treballant en l'establiment de punts de control de fauna per evitar el risc que els animals puguin sortir del radi del focus.
La consellera ha assenyalat que "tota l'operativa" ha anat orientada a complir amb les directrius de control de l'expansió de la malaltia i a aclarir les instruccions a la població.
GRUPS PARLAMENTARIS
La diputada de Junts, Jeannine Abella, ha criticat que el Govern viu "en un búnquer mediàtic on llancen missatges que poc s'adequen a la realitat" de la gestió de la crisi i ha destacat la poca coordinació que, segons ella, té amb el Gobierno.
Des d'ERC, Montse Bergés ha enlletgit a Parlon que no hagi informat als portaveus de la Comissió d'Interior sobre la crisi i l'ús de la UME, que ha dit que ha substituït la feina dels Agents Rurals.
Eva García, del PP, ha criticat "la frivolitat" d'Ordeig en fer pública la hipòtesi que l'inici del brot es va deure a un entrepà, mentre que el seu company Alberto Villagrasa ha demanat responsabilitats polítiques si el virus ha sortit d'un laboratori.
La diputada de Vox, María Elisa García, ha lamentat la falta de transparència del Gobierno i la Generalitat, i el seu company Rafael Villafranca ha titllat de "absolut despropòsit" la gestió de la crisi.
Núria Lozano, dels Comuns, ha reclamat "transparència i responsabilitat" al Govern, especialment per protegir als treballadors del sector porcí.
De la CUP, Dani Cornellà, ha lamentat que un sector es trontolli per una malaltia que afecta a un sol animal pel pes del porcí dins del sector agroalimentari català.
El diputat del PSC, Manel Ezquerra, ha apuntat que "convertir la incertesa del sector en una eina de confrontació no aporta gens".