Ordeig assegura que el Govern vol "aplicar fil per randa" els pactes amb ERC i els Comuns

Crearà una "unitat permanent" a Brussel·les per defensar l'agricultura i la pesca catalanes davant la CE

BARCELONA, 8 gen. (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha assegurat que el Govern vol "aplicar fil per randa tot el que es va acordar en el seu moment" amb ERC i els Comuns per investir l'actual president del Govern, Salvador Illa.

"No rebobinem amb coses que ja havíem pactat", ha demanat Ordeig en una entrevista a La 2 i Ràdio 4 d'aquest dimecres recollida per Europa Press, en la qual ha assegurat que l'executiu català està complint amb el que es va acordar.

També ha dit que "segur que en els pròxims dies" el Govern i ERC es reuniran per veure en quins acords han d'avançar, si bé ha dit que no té constància que hagin fixat una data.

Ha advertit que l'actual Govern fa "pocs mesos" que és al capdavant de la Generalitat, període en el qual ha assegurat que ja ha posat fil a l'agulla en tots els punts acordats, i ha insistit que alguns requereixen una tramitació i uns pressupostos.

BRUSSEL·LES

El titular d'Agricultura ha explicat que crearan una "unitat permanent" en la delegació del Govern a Brussel·les perquè vetllin pels interessos de la pesca i l'agricultura catalanes davant les mesures que pretén impulsar la Comissió Europea en aquesta nova legislatura.

Preveu que la unitat estigui formada per representants de les confraries de pescadors, de la Conselleria i d'Agricultura i Ramaderia, perquè "estiguin permanentment a la delegació".

Ordeig ha expressat el seu suport als pescadors, ha defensat "pescar més dies perquè hi ha prou estocs de peixos" i ha advertit que el sector no vol reduir l'activitat ni rebre subvencions a canvi, sinó que aspira a treballar.

PRODUCCIÓ LOCAL

Ordeig s'ha decantat per "enfortir" la posició del productor local, raó per la qual ha dit que la Generalitat impulsarà una estratègia alimentària que inclourà formació a les escoles i una llei per incentivar la compra de proximitat en el sector públic.

Ha opinat que això no és incompatible amb "defensar el comerç internacional" perquè Catalunya no és autosuficient, i ha definit els dos posicionaments com dues cares de la mateixa moneda.

Ha dit que --textualment-- tampoc no passa res si el producte local és una mica més car que l'importat i ha demanat comprar amb més consciència: "No tot és el preu".

Preguntat per la defensa d'Illa de l'oli de Jaén, ha replicat: "No ens hem d'acomplexar perquè anem a acompanyat un altre productor. Per tant, orgull que tenim un producte reconegut. I nosaltres no competim amb Jaén, competim amb el món".