Ordeig apunta que l'origen de la PPA a Catalunya podria ser un embotit contaminat

BARCELONA 1 des. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha dit que veu una "alta" probabilitat que l'origen de la reaparició de la pesta porcina africana (PPA) a Catalunya sigui per un embotit contaminat que ha ingerit un senglar, després d'anunciar-se dos casos positius en uns senglars morts divendres passat.
Ho ha dit aquest dilluns en una roda de premsa per actualitzar les actuacions del Govern per contenir la malaltia, coincidint amb el dia del desplegament de 117 efectius de la unitat de control cinegètic de la Unitat Militar d'Emergències (UME) per controlar el brot a l'àrea de Collserola (Barcelona).
"La probabilitat que l'origen sigui d'un embotit, un entrepà o un producte contaminat que hagi arribat per carretera --perquè Bellaterra és una zona on passen molts transportistes-- és alta. No està confirmat, però és una hipòtesi", ha exposat.
Ordeig ha apuntat que una altra hipòtesi sobre el retorn d'aquesta malaltia a Catalunya, que representa el primer focus a Espanya des del 1994, és que s'ha produït com a conseqüència de l'acció humana "per algú que ha portat des d'altres llocs d'Europa" aquests productes.
"Els materials vegetals i embotits suposen una de les restriccions principals en aeroports i fronteres perquè són una font de contagi de malalties i de plagues", ha recordat.
El conseller ha assegurat que aquesta situació seria "materialment impossible" a Catalunya, però ha apuntat que, sobretot a països extracomunitaris amb els quals el territori té relacions comercials, no hi ha els mateixos controls, en les seves paraules.