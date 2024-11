Ordeig anuncia una "revisió" dels menús escolars per decidir-ne la composició

Creu que la llei d'alimentació s'aprovarà "fins i tot sense pressupostos" perquè veu una majoria molt àmplia

BARCELONA, 6 nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha anunciat que la Generalitat impulsarà una "revisió" dels menús escolars perquè el Govern en decideixi la composició nutricional.

"No pot ser que cada AMPA, amb tota la bona voluntat, decideixi quin producte és bo i quin no", ha defensat aquest dimarts durant la seva intervenció en un esmorzar informatiu de Nueva Economía Fórum.

Ha optat per, textualment, definir molt bé la piràmide nutricional i ha reivindicat que sigui l'administració que digui com fer-ho: "Ara resulta que els làctics no són bons, que la carn segons on vas, tampoc", ha reflexionat.

Ha emmarcat la mesura en l'estratègia alimentària que el Govern aprovarà "d'aquí a poques setmanes" i en la llei d'alimentació que preveu que ratifiqui el Parlament.

La iniciativa legislativa inclourà un programa per impulsar la formació del procés de producció d'aliments a les escoles, les proves pilot de les quals començaran aquest curs, per explicar que "els aliments no cauen del cel".

LLEI DE L'ALIMENTACIÓ

Ordeig ha defensat que a la cambra catalana hi ha una "majoria molt àmplia" per impulsar la llei d'alimentació perquè, segons ha dit, hi ha molta consciència de la necessitat d'educar la societat i de ser més amables amb el sector agrari.

"Fins i tot sense pressupostos, estic convençut que la llei d'alimentació tirarà endavant", ha garantit, si bé ha advertit que algunes de les actuacions incloses en el text depenen de l'aprovació dels comptes.

Ha apostat perquè sigui un "calaix de sastre" que permeti abordar tots els reptes que afronta el sector primari en un sentit ampli --productors, distribuïdors i la fase d'elaboració, entre d'altres--, malgrat criticar l'excés de burocràcia.

"Mentre tinguem un pagès a qui tot el dia posem impediments, ja podem anar fent lleis", ha ironitzat, i ha defensat una revisió de tots els tràmits administratius, després que l'administració hagi crescut d'una manera que veu poc coordinat.