Ordeig anuncia mesures per reduir la massa forestal davant dels incendis

BARCELONA, 13 jul. (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha anunciat un Pla General de Política Forestal en els mesos entrants, i mesures en les pròximes setmanes o mesos per reduir la massa forestal que suposa un risc afegit als incendis, ja que "mai" s'ha acumulat tant de combustible en forma de fusta als boscos.

"Falta un pacte de país per a la gestió forestal i que aquest pacte de país suposi un punt i a part" respecte a com s'han fet les coses fins ara, ha dit en una entrevista de 'La Vanguardia' recollida aquest diumenge per Europa Press.

Es donaran facilitats a la gestió forestal, inclosa la recuperació de vinyers històrics, les pastures i les rompudes que es fan per eliminar totalment la coberta forestal.

Hi haurà "ajuts extraordinaris als agricultors, per recuperar infraestructures" com camins, regs o també zones agrícoles afectades pels incendis.

Ordeig diu que actuaran en tot el que contribueixi a facilitar la gestió forestal a un propietari o a una persona que vol fer una gestió forestal: "Volem que els plans de gestió vagin més ràpids, que siguin més àgils, i fer un procés de valorització" pel que fa a com millorar la gestió forestal.

PERÍMETRES DE PROTECCIÓ

A més, un acord de govern definirà els perímetres de protecció prioritària, "una figura que ja existeix" i amb la qual les zones pròximes a urbanitzacions, pobles o masies àrees habitades s'han de dotar de perímetres de protecció.

El Govern treballa en una proposta per ampliar el perímetre de protecció de les urbanitzacions i Ordeig augura que en alguns llocs no hi podrà haver cap arbre, en d'altres hi podrà haver arbres però amb neteja del sotabosc; i en altres llocs aclarits o generar pastures: "Escoltem els tècnics".

La Generalitat pretén afrontar els incendis de sisena generació: "Necessitem generar zones estratègiques per evitar grans incendis".